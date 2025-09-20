Puolustaja Markuss Komuls ei jatka HIFK:ssa. Seura kertoo asiasta otteluennakon yhteydessä.

Latvialaisen kahden kuukauden koesopimuksesta tiedotettiin elokuun alussa. Pesti sai päätöksensä pari viikkoa ennen täyttä mittaa.

Komulsin palveluksille ei nähty käyttöä, sillä hän pelasi harjoituskauden jälkeen HIFK:ssa vain yhden Liiga-ottelun. Hän sai Kiekko-Espoo-ottelussa kaksi minuuttia peliaikaa.

Komuls, 27, on edustanut Latviaa kahdesti MM-kisoissa. Viime vuonna hän pelasi Slovakiassa ja Tshekissä.

HIFK on kovassa loukkaantumiskierteessä. Joukkue on ilmoittanut hakevansa lisävahvistuksia vaikeaan tilanteeseensa. Tänään punapaidat isännöivät SaiPaa klo 17 alkaen.