Puolustaja Markuss Komuls ei jatka HIFK:ssa. Seura kertoo asiasta otteluennakon yhteydessä.
Lue myös: Kommentti: Olli Jokiselta poikkeustemppu – lopputuloksena täyskäännös HIFK:ssa
Latvialaisen kahden kuukauden koesopimuksesta tiedotettiin elokuun alussa. Pesti sai päätöksensä pari viikkoa ennen täyttä mittaa.
Komulsin palveluksille ei nähty käyttöä, sillä hän pelasi harjoituskauden jälkeen HIFK:ssa vain yhden Liiga-ottelun. Hän sai Kiekko-Espoo-ottelussa kaksi minuuttia peliaikaa.
Komuls, 27, on edustanut Latviaa kahdesti MM-kisoissa. Viime vuonna hän pelasi Slovakiassa ja Tshekissä.
HIFK on kovassa loukkaantumiskierteessä. Joukkue on ilmoittanut hakevansa lisävahvistuksia vaikeaan tilanteeseensa. Tänään punapaidat isännöivät SaiPaa klo 17 alkaen.