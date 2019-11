Hietalahden ampumisesta syytetty soitti itse hätänumeroon – kertoo pelänneensä uhreja: "Otin aseen hansikaslokerosta, menin ulos ja aloin ampumaan"

– Näin, kun he olivat katsomassa minuun päin, menetin kontrollin, olin shokissa ja törmäsin heidän autoonsa, mies sanoi tulkin avustuksella.

– Otin aseen hanskalokerosta, menin ulos ja aloin ampumaan, mutta en osuakseni, vaan että he ottaisivat etäisyyttä minuun.

"Menin ja antauduin ja poliisi vei minut poliisiasemalle Pasilaan"

Käräjäoikeudessa on tänään toinen käsittelypäivä Helsingin Hietalahden heinäkuisessa katuampumisjutussa. Kaksi miestä sai vakavia vammoja, kun 32-vuotias syytetty avasi tulen iltapäiväruuhkassa keskellä katua.

– Kerroin, mitä on tapahtunut Helsingissä, halusin ilmoittaa poliisille asian, mies sanoi.

– Sitten soitinkin 112:een ja kerroin, että olen kotona ja että minulla on perhettä, että pyydän että tulisitte rauhallisesti.

Miehen mukaan hän pelkäsi viime vuoden lopulta lähtien

Miehen mukaan häntä ja hänen perhettään on uhattu viime vuoden lopulta lähtien. Poliisi on aiemmin kertonut, että ampuminen liittyy kahden suvun välienselvittelyyn. Murhan yrityksistä epäillyn 32-vuotiaan miehen sukua oli poliisin mukaan painostettu lähtemään Suomesta. Syyttäjän käsityksen mukaan painostamista on ollut molemmin puolin. Riidalle ei esitutkinnassa löytynyt syytä. Syyttäjän mukaan osapuolet olivat kotoisin samasta kaupungista Kosovosta.