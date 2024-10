HS: Fortum yritti kaapata vallan Kemijoki-yhtiössä

Kemijoki on Suomen merkittävin vesivoiman tuottaja ja määräysvalta yhtiössä on valtiolla, joka omistaa yli puolet äänivallasta.

Kemijoki toimii niin sanotulla Mankala-periaatteella eli tuottaa sähköä omistajilleen omakustannushintaan. Omistajien joukossa on lappilaisten kuntien Lapin Sähkövoima sekä UPM. Yhtiöllä on kaksi osakesarjaa, joista A-osakkeet antavat oikeuden yhtiön tuottamaan sähköön ja B-osakkeet äänivaltaa. B-sarjan osakkeet ovat pääosin valtiolla. Fortum omistaa 28 prosenttia Kemijoen osakepääomasta, mutta sen omistuksista suurin osa on A-sarjan osakkeita.