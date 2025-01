Herttuatar Meghanin uuden sarjan aloitus viivästyy

With Love, Meghan -sarjan julkaisua siirretään maaliskuuhun.

Herttuatar Meghan on pyytänyt Netflixia viivästyttämään uuden With Love, Meghan -sarjansa aloitusta voidakseen jatkaa keskittymistään Los Angelesin maastopalojen uhrien auttamiseen, kertoo Deadline.

Asiasta julkaistussa tiedotteessa kerrotaan suoratoistopalvelun "tukevan täysin pyyntöä" ja siirtävän sarjan julkaisua 4. maaliskuuta asti. Sarja oli tarkoitus julkaista tällä viikolla keskiviikkona 15. tammikuuta.

Meghanin lifestyle-henkinen ohjelma keskittyy ruuanlaittoon, puutarhan- sekä kodinhoitoon ja se on kuvattu lähellä Meghanin ja prinssi Harryn perheen kotia Etelä-Kaliforniassa, noin 145 kilometrin päässä Los Angelesista.

– Olen kiitollinen yhteistyökumppaneilleni Netflixilla, jotka tukevat minua julkaisun viivästyttämisessä kun me keskitymme niiden ihmisten tarpeisiin, joihin maastopalon kotiosavaltiossani Kaliforniassa ovat vaikuttaneet, Meghan lausuu tiedotteessa.

Yli 150 000 ihmistä on joutunut evakuoimaan historiallisen laajojen sekä nopeasti etenevien maastopalojen tieltä Los Angelesissa, ja tuhannet ovat menettäneet kotinsa. Harry ja Meghan ovat olleet aktiivisesti mukana auttamassa maastopalojen uhreja eri tavoin henkilökohtaisesti sekä Archewell-säätiönsä kautta.

With Love, Meghan on osa Meghanin ja Harryn tuotantoyhtiön Archewell Productionsin ja Netflixin välistä massiivista yhteistyösopimusta, joka kattaa useita erilaisia sarjoja, joita pari on jo tuottanut ja heidän on määrä toteuttaa suoratoistopalvelulle.