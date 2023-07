Herttuatar Meghan katosi julkisuudesta – hiljaisuudelle epäillään olevan erityinen syy

Prinssi Harryn puoliso herttuatar Meghan on ottanut kuluvan vuoden aikana selvästi etäisyyttä julkisuudesta. Hänen epäillään vetäytyneen parrasvaloista keskittyäkseen brändinsä uudelleen julkaisuun. Pariskunta on myös lähtenyt mitä ilmeisemmin suunnittelemaan yhteisten projektien sijaan omia yksilöbrändejään.

Yhdessä heidän imagonsa on koostunut pitkälti kuninkaalliseen perheeseen liittyvistä sanomisistaan.

– Hänellä on painolastina Oprah Winfreyn haastattelu ja kuninkaallisen perheen tuomitseminen useissa peräkkäisissä haastatteluissa. Tämän vuoksi hän on ollut niin hiljainen koko vuoden. Hän tietää, että he ovat varmasti menneet liian pitkälle, eikä tiedä miten pääsisi tilanteesta pois, asiantuntija kertoo.