Julkaisun toisessa kuvassa ylpeä isä poseeraa konfirmoidun tyttärensä kanssa. Eerikäinen on lisännyt postauksensa tekstikenttään neljä sydänemojia sekä perhettä tarkoittavan familia-aihetunnisteen.

View this post on Instagram

Julkaisun kommenttikenttään on jätetty runsaasti onnentoivotuksia.

Eerikäisen ja Aitolehden Instagram-tarinapäivitysten perusteella Victorian rippijuhlia vietetään The Hotel Maria -luksushotellissa muun muassa ruoan ja musiikkiesitysten merkeissä.

– Huomenna on meidän elämässä iso päivä. Tämän pienen konfirmaatiotilaisuus. "En tajua, mihin tämä aika katosi" on lause, jonka monet sanovat ja tunnistan sen, sen takia me nautimme näistä kaikista hetkistä koko ajan ja joka päivä, Eerikäinen kirjoitti perjantaisessa Instagram-postauksessaan.