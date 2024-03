Hepatiitti E voi aiheuttaa vakavankin taudin – tarkista, kuulutko kroonisen maksatulehduksen riskiryhmään

Hepatiitti E:n aiheuttama maksatulehdus, joka alkuvuoden aikana on todettu jo 92 suomalaisella , on tavallisesti erittäin hyvä ennusteinen tauti, joka paranee itsestään.

– Tärkeintä on, että tuetaan paranemista ja lähes kaikki paranevatkin täysin muutaman kuukauden kuluessa sairastumisesta, kertoo epidemiologieläinlääkäri Ruska Rimhanen-Finne Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta.

– Maksatulehdusten hoito on tukihoitoa eli tuetaan paranemista varmistamalla riittävä nesteytys, ravinnon saanti ja lepo.

Harvinainen jälkiseuraus krooninen maksatulehdus

Suomessa kevään aikana ilmoitetuissa hepatiitti E -tartunnoissa on ollut kyseessä viruksen genotyyppi kolmosen sama alatyyppi.

– Sen hyvin harvinainen jälkiseuraus on krooninen maksatulehdus, joka tarkoittaa sitä, ettei elimistö pysty selviytymään viruksesta vaan virus lisääntyy maksassa ja jää verenkiertoon.

– Se on harvinainen komplikaatio, jonka riskiryhmään kuuluvat he, joilla on jokin krooninen maksasairaus, joka johtaa siihen, ettei maksa kykene parantamaan viruksen aiheuttamaa tulehdusta, eikä elimistö tuhoamaan virusta.