Henriksson RKP:n uudelle puheenjohtajalle: Malta 10 kertaa ennen kuin avaat suusi – tähän paineeseen ei voi valmistautua

– Siitä ei pääse yli eikä ympäri. Silloin ajattelin kuinka minä kestän, kuinka minä jaksan ja olin lähellä luovuttaa, mutta samalla tiesin että ei se ole vaihtoehto, minun on kestettävä ja päästiin yhdessä eteenpäin. Politiikka on vaativaa tänä päivänä ja puheenjohtajan tehtävä on haastava.

"Seurattiin, mitä Henriksson tulee tekemään"

– Missään nimessä ei saa luovuttaa ja vetää liian hätiköityjä päätöksiä. Se on yksi vahvuuksistani, että seison jalat maassa, vaikka on joskus jopa tuullut myrskytuulia.

Tämä jäi harmittamaan

– Korona-aikana se ei ollut mahdollista. Sitten tämä valtava työpaine, mikä minulla on ollut on johtanut siihen, että aikaa ei ole kovin paljon ollut. Ne muutamat vapaat viikonloput, mitä on ollut, on pitänyt käyttää myös siihen, että kerää voimia. Se on asia, jota seuraajani pitää miettiä, että pitää huolta itsestään.