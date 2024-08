Henny Harjusola suuntaa syksyllä kauneusoperaatioon – "Ei mitään dramaattista"

– Tämä on ehkä henkisesti rankin formaatti, missä minä olen ollut tähän mennessä mukana. Ihan sen takia, että tässä täytyy olla niin valppaana koko ajan. Kaikki valehtelee, niin täytyy myös pysyä kärryillä niistä omista valheista ja siitä, mitä olet sanonut kenellekin, Harjusola kertoi ohjelman pressitilaisuudessa.

Harjusola on tehnyt vuosia uraa sosiaalisessa mediassa sekä samaan aikaan työskennellyt kampaajana. Hän on kaikessa hiljaisuudessa toteuttanut pitkäaikaisen haaveensa.

– Minulla on ollut nuoresta asti urahaave, että haluan omistaa kampaamon ja se on nyt todellista totta. Omistan puolet kampaamosta, jossa olen ollut varmaan jo seitsemän vuotta vuokrapenkillä. Ostin siitä osan muutama kuukausi sitten.

Harjusola on puhunut avoimesti kauneusoperaatioista ja uusi on ajatuksissa Turkissa lokakuussa. Harjusola on myös aikaisemmin käynyt samaisella klinikalla.