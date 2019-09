Annin silmäluomileikkaus meni karmivalla tavalla pieleen ja jätti elinikäiset arvet: "Ei tällaista lopputulosta ole ennen nähty" – kirurgin lääkärinoikeudet oli poistettu jo kertaalleen

Plastiikkakirurgin veitsen alle mennään yleensä tarkkaan harkitun pohdinnan jälkeen ja luonnollisesti asiakkaalla on vahva mielikuva siitä, miten leikkaus tulee ehostamaan ulkonäköä.

Kolmekymppinen Anni kertoo MTV Uutisille omasta yläsilmäluomileikkauksestaan, jonka lopputuloksesta hän on kauhistunut. Hän kertoo toivovansa nyt, ettei olisi koskaan mennyt leikkaukseen.

Operoineen plastiikkakirurgin värikäs historia: Lääkärinoikeuksien menetys ja useita rajoittamisia



Siitä lähtien hän sai toimia täysin oikeuksin, kunnes juuri viime maanantaina lääkärinoikeuksia jouduttiin rajoittamaan taas. Valviran 1.9.2019 tekemän päätöksen mukaan kyseinen plastiikkakirurgi saa toimia vain toisen lääkärin valvonnassa. Valviran päätös on voimassa toistaiseksi.

Valviran mukaan koko lääkärikuntaa ajatellen lääkärinoikeuksien poistaminen ja rajaaminen on poikkeuksellista.

Annia tilanne harmittaa. Hän on soimannut itseään, kun ei tarkistanut paremmin leikkaavan lääkärin taustoja:

Toisen plastiikkakirurgin lausunto: Arvista pysyvä kosmeettinen haitta



Anni oli kuitenkin käynyt toisen plastiikkakirurgin konsultaatiossa leikkausarpiensa takia. MTV Uutiset sai nähtäväkseen toisen plastiikkakirurgin kirjoittaman lausunnon, jonka mukaan leikkauksesta syntyneet arvet eivät tule kokonaan parantumaan ja potilaalle on koitunut pysyvä kosmeettinen haitta.

Lausunnon mukaan Annille syntyneet pitkät arvet kulkevat normaalia korkeammalla. Lausunnossa arvellaan, että alueelta on leikkauksessa poistettu liikaa ihoa. Tämän takia haavassa on ollut liikaa kiristystä, minkä takia se on päässyt operaation jälkeen aukeamaan. Lausunnon mukaan oikean silmän arven yhteydessä näkyvä kuoppamainen alue johtuu haavan aukeamisesta.