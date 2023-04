Henna Kalinainen pääsi keuhkokuumeen jälkeen sairaalasta – näin hänen tyttärensä reagoi kotiinpaluuseen

– Olen niin onnellinen, kun pääsin kotiin. Antibiootti jatkuu vielä 30 vuorokautta, jolloin mahdollisesti keuhkokuume on selätetty. Tässä on vielä pitkä matka edessä. Ei voi juhlia vielä, koska sairaalasta pääsystä on kulunut vasta kaksi vuorokautta. Mutta jaksoin tänään aamupäivällä hyvin nousta sängystä ja olen jaksanut jopa vähän siivota ja leikkiä tyttäreni kanssa. Varovasti pitää ottaa, mutta antibiootit tuntuvat tehoavan, Kalinainen kertoi helpottuneena.

– Toki kuntoni on huonontunut viimeisen parin vuoden aikana ja painoa on tullut lisää. Yleisvointini on ollut tosin ihan hyvä. Raudanpuutetta on ollut, mutta se on korjattu. Koen kuitenkin olevani perusterve. Tämä vuosi on muutenkin ollut sellainen, että olemme olleet varmaan seitsemän viikkoa kipeänä, ellei jopa enemmän. On ollut paljon huonoa tuuria ottaen huomioon, ettei tyttäreni ole aloittanut edes vielä päiväkotia. Todennäköisin syy tälle voi olla pitkittynyt flunssa ja alentunut vastustuskyky.