Tuoreet rikosluvut julki: Seksuaalirikokset ovat lisääntyneet, henkirikosten taso historiallisen matala

Helsingin yliopiston Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin tuoreesta katsauksesta selviää, että vaikka rikollisuus on viimeisten kymmenen vuoden aikana ollut laskusuuntainen, petosrikosten määrä on lisääntynyt huomattavasti. Myös viranomaisten tietoon tulleet seksuaalirikokset ovat lisääntyneet.

Henkirikollisuuden taso on viime vuosina ollut historiallisen matala. Kuolemaan johtaneiden väkivaltarikosten taso on puolittunut kahden vuosikymmenen takaisesta tasosta. Pahoinpitelyrikosten taso nousi vuoteen 2011 asti, mutta on viime vuosina pysynyt lähes muuttumattomana. Vuonna 2019 pahoinpitelyrikosten taso oli 613 pahoinpitelyä 100 000 asukasta kohti.