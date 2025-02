Nuorten tekemät henkirikokset kasvussa – ulkomaalaistaustaisten rikostaso kolminkertainen

Poliisihallitus piti keskiviikkona laajan seminaaritilaisuuden, jossa käsiteltiin nuorten väkivaltaa ja katujengejä.

Poliisihallitus kertoo tuoreessa raportissaan, että alle 21-vuotiaiden tekemien henkirikosten ja niiden yritysten määrä on noussut huolestuttavalla tavalla.

Kokonaisuuteen tarkastellen rikosten ja yritysten määrä on noussut vuoden 2019 jälkeen. Kasvua on ollut pääosin tapon yrityksissä. Toteutuneiden henkirikosten määrä on kuitenkin vuositasolla hyvin pieni.

Eniten tapauksia sekä suurin kasvu on Uudenmaan eri poliisilaitosten alueilla, joissa rikosmäärät ovat sekä absoluuttisesti että asukaslukuun suhteutettuna suurimpia.

Asukaslukuun nähden vähiten nuorten henkirikoksia ja niiden yrityksiä tehtiin Lapin poliisilaitoksen alueella. Ahvenanmaalla ei ollut ainuttakaan alle 21-vuotiasta koskevaa henkirikosta tai henkirikoksen yritystä koskevaa rikosepäilyä tarkasteluaikana.

Alle 21-vuotiaiden nuorten henkirikoksia ja niiden yrityksiä koskevien rikosepäilyjen määrä rikosnimikkeittäin vuosina 2007–2024. Lähde: Poliisin tulostietojärjestelmä PolstatPoliisi

Rikosepäilyjen määrä on noussut sekä suomalaistaustaisilla että ulkomaalaistaustaisilla nuorilla, mutta ulkomaalaistaustaisilla on suomalaistaustaisia korkeampi väestöön suhteutettu rikostaso.

Vuosina 2020–2023 suomalaistaustaisten rikostaso oli noin 1,9 henkirikosta tai sen yritystä 10 000 henkilöä kohden ja ulkomaalaistaustaisten kohdalla vastaava rikostaso oli 5,3. Näin ollen voidaan todeta, että kyseisellä ajanjaksolla ulkomaalaistaustaisten rikostaso oli suomalaistaustaisiin nuoriin nähden lähes kolminkertainen.

Tekojen piirteet ovat muuttuneet joiltain osin verrattuna aiempaan, vuosiin 2015–2016. Selvästi yleisin nuorten käyttämä tekoväline on teräase, ja se on tyypillisesti ollut epäillyllä mukana jo ennen rikosta. Teräasetta käytetään tekovälineenä myös aiempaa useammin.

Rikoksissa käytetään enemmän väkivaltaa, ja tekoja tehdään aiempaa hieman useammin myös julkisilla paikoilla. Maininnat teon liittymisestä jollain tapaa huumausaineisiin ovat lisääntyneet ja alkoholiin liittyvät maininnat vähentyneet.

Valtaosa on 18-20 -vuotiaita

Vaikka suurin osa uhreista oli epäillyille tuttuja, myös ennalta tuntemattomiin henkilöihin, kuten huumekaupan osapuoliin tai eri seurueen henkilöihin kohdistuneiden tekojen määrä on kasvanut. Teot ajoittuvat yleisimmin iltoihin ja viikonloppuihin siten, että yleisin tapahtuma-ajankohta on lauantaina aamuyön aikana.

Motiiveista yleisin on riitatilanteen ratkaiseminen väkivalloin, ja lisäksi erityisesti kosto- ja ryöstömotiivien määrä on kasvanut.

Suurin osa, yli puolet, rikoksista epäillyistä on 18-20 -vuotiaita nuoria miehillä, joista lähes 80 prosentilla on taustallaan aiempi väkivaltarikos.

Alaikäisiä epäiltyjä henkilöitä oli yhteensä noin 28 prosenttia. Alle 15-vuotiaiden osuus on hyvin pieni, noin viisi prosenttia aineistosta.

Osa aineiston rikoksista oli sellaisia, joissa alle 21-vuotiaan nuoren lisäksi epäiltynä on ollut myös vanhempi henkilö. Näistä vanhemmista henkilöistä kuitenkin valtaosa oli itsekin alle 30-vuotiaita nuoria aikuisia.

