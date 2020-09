Henkilötunnusten uusiminen voi maksaa jopa miljardin – "Sukupuolineutraalius on pieni osa uudistusta": Katso kiivas keskustelu aiheesta!

Henkilötunnusten muuttamisen lakimuutosta vastustaa kansalaisaloite, joka on ylittänyt tarvittavien allekirjoitusten määrän. Yksi kansalaisaloitteen tekijöistä, Esa Salokorpi, kyseenalaistaa uudistuksen tarpeen.

Kustannusarviosta on liikkunut erilaisia arvioita. Finanssialan keskusliitto on arvioinut uudistuksen maksavan ainakin miljardin, kun taas Valtiovarainministeriö on arvioinut hinnan olevan 200 miljoonaa.