Paleface sairastui lapsena harvinaiseen oireyhtymään, joka halvaannutti ja vei pyörätuoliin: "Käsitin silloin, etteivät ihmiset voi koskaan valita omia lähtökohtiaan"

Räppäri Palefacen eli Karri Miettisen perjantaina 24. maaliskuuta ilmestynyt levy Autofiktio on muusikon ensimmäinen sooloalbumi kahdeksaan vuoteen. Levyllä Paleface on tarinankertoja, joka kanavoi erilaisia teemoja sekä ulkopuolisten havaintojen, että omien kokemusten kautta. Yksi käsiteltävistä teemoista on vanhemmuus.