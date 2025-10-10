66-vuotias mies tuomittiin seksuaalisesta ahdistelusta.
Tuomion saanut mies työskenteli henkilökohtaisena avustajana. Hän oli ollut auttamassa vastaajaa suihkussa ja saunassa käymiseen liittyen.
Pohjois-Savon käräjäoikeuden julkisesta selosteesta käy ilmi, että mies oli pyytänyt vastaajaa riisuutumaan saunan pukuhuoneessa. Tämä oli kieltäytynyt, jolloin mies oli kosketellut tätä rinnasta ja takapuolesta vaatteiden päältä. Mies oli myös vaatinut naista masturboimaan häntä ja ottamaan häneltä suihin.
Mies oli jatkanut samanlaista toimintaa vielä suihkussa ja saunassa. Lopulta mies alkoi tyydyttää itseään suihkutilassa, jolloin nainen poistui pukuhuoneen puolelle. Teko tapahtui Varkaudessa toukokuussa 2023.
Tapahtuman jälkeen mies sanoi, ettei asiasta saa kertoa kenellekään.
Pohjois-Savon käräjäoikeus tuomitsi vuonna 1959 syntyneen miehen seksuaalisesta ahdistelusta 90 päiväsakkoon. Lisäksi hän joutuu maksamaan uhrille 3 000 korvauksia sekä korvaamaan tämän oikeudenkäyntikulut.