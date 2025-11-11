Juuri nyt Avaa

Tuloveroja kertyi 1,3 miljardia euroa eli 2,9 prosenttia enemmän kuin vuonna 2023. Toissa vuoteen verrattuna ansiotuloverojen kasvu hidastui. Verohallinnon mukaan kasvun hidastumiseen vaikutti heikentynyt työllisyystilanne.

Keskimäärin suurimmat veronpalautukset maksettiin Verohallinnon mukaan Kauniaisissa Uudellamaalla, missä keskimääräinen veronpalautus oli yli 1 500 euroa.

Yritysten vire painoi yhteisöverokertymää

Yritykset ja muut yhteisöt maksoivat yhteisöveroa viime vuodelta kaikkiaan seitsemän miljardia euroa. Määrä on 4,8 prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Yhteisöverosta vajaa neljännes jaetaan kunnille ja loput valtiolle. Yhteisöveron kuntaosuus jaetaan kunnille ensisijaisesti sen mukaan missä yrityksen toimipaikat ja henkilöstö sijaitsevat. Yhteisöveron muutokset näkyvät kuntien verotuloissa viiveellä.