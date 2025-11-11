Verohallinnon mukaan pääomatuloista kertyvä veropotti voi vaihdella vuosittain reilusti.
Viime vuodelta kertyi 45,1 miljardia euroa tuloveroja, kertoo Verohallinto. Veropotti koostuu henkilöiden tuloveroista sekä yhteisöveroista.
Tuloveroja kertyi 1,3 miljardia euroa eli 2,9 prosenttia enemmän kuin vuonna 2023. Toissa vuoteen verrattuna ansiotuloverojen kasvu hidastui. Verohallinnon mukaan kasvun hidastumiseen vaikutti heikentynyt työllisyystilanne.
Pääomatuloveroja kertyi kaikkiaan 3,6 miljardia euroa. Määrä kasvoi 10,3 prosenttia toissa vuoteen verrattuna.
– Pääomatuloista kertyvä veropotti voi vaihdella vuosittain reilustikin. Erityisesti luovutusvoitoille suuret vuosimuutokset ovat varsin tyypillisiä, arvioi tiedotteessa Verohallinnon ylitarkastaja Matti Luokkanen.
Pääomatulojen kasvu lisäsi mätkyjä
Viime vuodelta henkilöasiakkaille maksettiin lähes kolme miljardia euroa veronpalautuksia. Jäännösveroja eli mätkyjä määrättiin puolestaan kaikkiaan runsaat 1,2 miljardia euroa. Etenkin jäännösverojen määrä kasvoi toissa vuoteen verrattuna.