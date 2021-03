Hengenvaarallista touhua: Vanhoja taloja on purettu, vaikka niissä on ollut sähköt päällä

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on saanut useita ilmoituksia vaaratilanteista, joissa vanhoja taloja on purettu, vaikka niissä on ollut vielä sähköt päällä. Tukes painottaa, että tällainen toiminta on hengenvaarallista.Tukesille vaaratilanteista ovat ilmoittaneet verkkoyhtiöt. Tapauksissa purkutyöt on tehty kaivinkoneella ja työhön on ryhdytty ennen kuin verkkoyhtiö on huolehtinut sähköliittymän purkamisesta.