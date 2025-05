Ilomantsissa heräteltiin satoja veistoskarhuja talviunilta

MTV Uutiset oli paikalla, kun satoja veistoskarhuja heräteltiin talviunilta Ilomantsissa.

Karhujen pihavierailut ovat lisääntyneet tänä keväänä, monien mielestä jo huolestuttavasti.

Ilomantsissa kontioihin on totuttu. MTV Uutiset oli paikalla, kun satoja veistoskarhuja heräteltiin talviunilta. Kun karhuja on veistetty pitäjässä kilpaa toistakymmentä vuotta, siinä on useampikin varasto täyttynyt.

– Täällä on 400 (veistos)karhua. Voidaan sanoa, että Ilomantsissa on melkein 1000 karhua, kun tuolla metsissä on se reilu 500 karhua, ja nyt kun poikaset tullut niin voi olla ylikin sen, toteaa kehittämispäällikkö Timo Reko Maaseudun Sivistysliitosta.

Ilomantsin raittikarhut nostetaan keväällä kärryyn ja levitellään teiden varsille tervehtimään matkailijoita.

Elokuussa Vaara-Karjalan kulttuuriyhdistys järjestää uudet veistokisat. Karhukanta vahvistuu ainakin parilla kymmenellä joka vuosi.

Tänä vuonna Ilomantsi täyttää 150 vuotta. Huutokaupasta voikin hankkia oman karhun.

Salijumppaa ei tarvita, kun karhujen kanssa painii keväällä, ja syksyllä kantaa ne talviunille varastoon. Tosin raskaimpia karhuja on nosteltu myös kunnan nosturilla. Sattuipa pihatöissä myös läheltä piti -tilanne:

– Ruohoa leikkasin, niin pikkusen hipaisi ja kaatui karhu. Siinä oli hyvä juttu lapsenlapsille kertoa sitten, että ukkikin on kaatanut karhun, naurahtaa Ilomantsin kunnan puutarhuri Esa Sivonen.