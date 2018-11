Helvetilliset tulipalot Kaliforniassa: 31 kuollutta, kokonainen kaupunki tuhoutunut, yli 300 000 evakuoitu – Shawnin talosta jäi jäljellä vain kahvikuppi

– Kalifornian paloissa on jo 31 kuollutta, kymmeniätuhansia koteja on tuhoutunut, 5 palomiestä loukkaantunut ja 79 500 hehtaaria maastoa on palanut, kertovat viranomaiset. – Kalifornia on kokenut nyt tuhoisimmat tulipalot, joita sen historiassa on nähty, Kalifornian palopäällikkö Scott Jalbert kertoo.