"Tämä on tuomiopäivä" – miljoonatalot ilmiliekeissä Los Angelesissa

Ainakin kahden ihmisen kerrottiin kuolleen keskiviikkoiltana Suomen aikaa.

Yhdysvalloissa tuhoisat maastopalot ovat jatkaneet leviämistä. Maastopaloissa on kuollut ainakin kaksi ihmistä ja useat ihmiset ovat loukkaantuneet, kertoivat paikalliset viranomaiset Los Angelesissa illalla Suomen aikaa.

Lisäksi tulenlieskat olivat tuhonneet ainakin noin tuhat rakennusta Pacific Palisadesin asuinalueella sekä parituhatta hehtaaria maastoa Los Angelesissa, kertoi Los Angelesin palopäällikkö Anthony Marrone.

– Reilusti yli 5 000 eekkeriä (noin 2 000 hehtaaria) maata on palanut, ja palo leviää yhä, Marrone lisäsi.

Hän kertoi alueelle lähetetyn satoja pelastajia.

– Valitettavasti olemme raportoineet kahden siviilin kuolleen. Meillä on myös (tiedossa) joukko huomattavan vakavasti loukkaantuneita ihmisiä, hän sanoi.

Kymmenettuhannet asukkaat oli jo määrätty jättämään kotinsa oman turvallisuutensa vuoksi. Keskiviikkona evakuoitavien asuinalueiden määrä kasvoi tunti tunnilta.

Miljoonatalot tulessa

ABC Newsin haastattelema Pacific Palisadesin rannikkoalueen asukas Kimeberly Devane oli palannut liekkejä uhmaten kotinsa luokse.

– Tämä on tuomiopäivä. Ajan parhaillani sotatantereen läpi. En tiedä, mitä sanoa. Olen sanaton ja sokissa, Davane sanoi Reutersin välittämällä videolla.

Samaa aluetta riivasi vuonna 2018 Woolseyn maastopalot. Niissä myös Devane menetti kotinsa, jonka kertoi juuri saaneensa jälleen kunnostettua. Nyt se on jälleen tuhon oma.

– Tämä on hullua. Kaikki miljoonatalot, 30, 40, 50, sata miljoonaa maksavat kodit ovat tuhoutuneet.

Palot levisivät nopeasti

Palot syttyivät tiistaina paikallista aikaa, ja voimakkaat tuulet levittivät niitä nopeasti. Maastopalojen odotettiin vielä leviävän entisestään, sillä vuosittaisten Santa Anan tuulten ennustettiin kehittyvän pahimmiksi vuosikymmeneen.

Puuskissa tuulten nopeuden ennustettiin kohoavan jopa yli 44 metriin sekunnissa.

– Tämä näyttää hyvin, hyvin huolestuttavalta. Näyttää tulevan rankka yö. Tämä on vasta alkua, sillä sää on menossa paljon pahemmaksi, meteorologi Daniel Swain sanoi.

Koska paloalueelta leviää runsaasti savua, kaikki tapahtumat Los Angelesin alueella on peruttu, muun muassa näyttelijä Jennifer Lopezin uuden Unstoppable-elokuvan ensi-ilta.

Kalifornian kuvernööri Gavin Newsom kertoi Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin hyväksyneen liittovaltion avustuspaketin osavaltiolle taisteluun maastopaloja vastaan.

Yhdysvaltain tuleva presidentti Donald Trump on aiemmin uhannut perua Kalifornian maastopaloavun. Kalifornia on demokraattien vahvaa kannatusaluetta, ja Trump on republikaani.

1:02

Pako liekkien keskeltä tallentui videolle.