Helsinkiläisen yläasteen rehtorilla oli kaksi päivää aikaa järjestää nuorten koronarokotukset – vanhempien suostumusta ei kysytä

Potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (785/1992) 7 §:n (Alaikäisen potilaan asema) mukaan alaikäisen potilaan mielipide hoitotoimenpiteeseen on selvitettävä silloin, kun se on hänen ikäänsä ja kehitystasoonsa nähden mahdollista. Jos alaikäinen ikänsä ja kehitystasonsa perusteella kykenee päättämään hoidostaan, häntä on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan.

Nuori voi päättää rokotuksesta itse

Koulurokotukset voivat olla tehokkaita massarokotuksia

Lasten rokottaminen jakaa mielipiteitä

Rokotustilanne koko maassa on vielä reilusti alle tavoitteen. Ensimmäinen annos on annettu 67,6 prosentille suomalaisista. Toisen annoksen on kuitenkin saanut vasta 39,4 prosenttia kansasta. Annettuja koronarokoteannoksia on yhteensä 5 974 121.