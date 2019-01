Helsinkiläisellä päiväkotiyrityksellä kahdeksan osittain luvatonta päiväkotia – yksi päiväkodeista suljetaan tällä viikolla, muita tutkitaan

Tilojen turvallisuutta ei voitu varmistaa



Lauttasaaressa sijaitseva Ankkalammen päiväkoti on vanha teollisuus -ja varastorakennus. Tiloissa voi olla mahdollisesti jäämiä asbestista tai muista vaarallisista aineista. Tiloihin on tehty pintaremontti, joten asiaa on vaikea tutkia.

Palveluntuottajilla on ensisijaisesti vastuu järjestää lapsille uudet hoitopaikat, koska perheillä on hoitosopimukset Ankkalammen kanssa. Tiihonen uskoo, että paikat järjestyvät.

"Kaikki toiminnan edellytykset ovat olleet olemassa"



– Kyseessä on neljän luvanvaraisen yksikön yhteydessä toimivista lisäryhmätiloista, sekä kolmesta luvan saaneesta yksiköstä, joiden osalta loppukatselmus pitämättä. Yksi on vielä prosessissa.

Uudet tilat löytyneet



Ruhalan mukaan kaikki kohteet on käyty läpi, ja muissa kohteissa ei ole tullut vastaan samanlaista kaavakysymystä. Vattu 2:lle on löydetty väistötilat Ruoholahdesta ja muissa yksiköissä toiminta jatkuu vielä normaalisti.

– Kuten Vattu 2 osalta on käynyt ilmi, käytännöissä on ollut epäselvyyttä eri toimijoiden välillä ja on hyvä, että menettelytapoja selvennetään. Myös omassa toiminnassamme on tältä osin ollut parannettavaa.