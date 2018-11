Helsinkiläisellä ala-asteella epäonnen viikko: Luokan katto romahti, bussipysäkki paloi, oppilas sai aivotärähdyksen ja outo hiippari jakeli lapsille rahaa

Oppilaalle aivotärähdys koulubussin äkkijarrutuksesta

Tuntematon mes tarjoaa rahaa lapsille

Oulunkylässä on myös liikkunut miespuolinen henkilö, joka on saanut osan oppilaista sekä vanhemmista varpailleen. Miehen tiedetään antaneen yhdelle alakoulun oppilaista rahaa.

Koulukirjat hautautuivat romahtaneen katon alle

– Moni on ollut tyytyväinenkin, että on ollut vähän vaihtelua ja päässyt enemmän retkille. Tietysti sitten on sellaisia lapsia, joille rutiinit ovat tärkeitä ja tuovat turvaa. Heillä on ollut ehkä vähän haasteellinen viikko, Rinta Filppula kertoo.