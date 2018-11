Helsinkiläisen alakoulun romahtanut katto aiheuttaa erikoisjärjestelyitä oppilaille – koululaisen isän suuri huoli: "Herää kysymys, mitä muuta on tehty väärin"

Luokkahuoneen sisäkatto romahti osittain Oulunkylän ala-asteella viime viikonloppuna. Kaikkiaan 12 luokkahuonetta on nyt otettu pois käytöstä. Vielä ei ole selvää, kuinka kauan korjaustoimenpiteet kestävät.

Oppilaiden vanhemmille on nyt kerrottu, että yhteensä kahdeksan eri luokan opiskelut järjestetään ensi maanantaista lähtien Stadin ammattiopiston tiloissa. Välitunteja on tarkoitus viettää läheisessä puistossa ja kouluruokailu järjestää ammattiopistolla. Oppilaat kyyditään tilausbusseilla.

Haasteita korvaavien opetustilojen järjestämisessä

Tällä viikolla suurin haaste on ollut korvaavien opetustilojen järjestäminen. Toistaiseksi ala-asteella on jouduttu tekemään erikoisratkaisuja. Oppilaat ovat isän mukaan käyneet muun muassa tavallista enemmän retkillä.

– Siellä on esimerkiksi pidetty tunteja opettajainhuoneessa ja puukäsityöluokassa. Oma poika otti tilanteen aika rennosti. Hänestä on jännittävää, että opetusta on eri tiloissa kuin yleensä ja saa mennä retkille, isä kertoo.