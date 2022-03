Ukrainalaisten hyväksi tehtyjä lahjoituksia päätyy jo kasoiksi Puolan rajalle – "Nyt ei ole oikea aika tyhjentää kaappeja"

Moni haluaa auttaa Ukrainan sotaa pakenevia esimerkiksi vaatelahjoituksin. Lahjoituksia on kuitenkin jo osin liikaa; Norjan yleisradioyhtiö NRK uutisoi, että lahjoituksia päätyy kasoiksi Puolan rajalle.

Tavarat kasaantuvat rajalle

Vaatteita ja ruokaa on saatu enemmän kuin oletettiin, mutta autoja ja bensaa niiden kuljettamiseen ei ole. Tavarat kasaantuvat. Esimerkiksi Puolaan on jo saapunut niin paljon lahjoituksia, että paikalliset henkilöt ovat pyytäneet, ettei enempää tuotaisi.

Jos tavaroiden jakeleminen eteenpäin ei onnistu, seurauksena on ongelmia; ulkosalla tavarat pilaantuvat ja menevät hukkaan, ja johtavat lisäksi jäteongelmiin.

Esimerkiksi Ania Morawiecin Puolassa ottamia kuvia leviää somessa. Morawiec on Facebookissa anonut ihmisiä miettimään kahdesti ennen vaatelahjoitusten tekemistä, sillä sotaa pakenevilla on vaatteita yllään, eivätkä he pysty kantamaan enempää tavaroita.