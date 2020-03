Helsinkiläinen Jenni on hamstrannut mittavan ruokavaraston koronan takia – moni pöyristyi tunnetun ruokabloggarin tempauksesta: "Osa pitää tätä hysterian lietsomisena"

Häyrinen on kasannut asuntoonsa laatikoittain ruokaa ja tarvikkeita, joita hän suunnitteli tarvitsevansa, jos koronakaranteeni iskisi.

Häyrinen on hamstrannut paljon maitoa sekä kananmunia.

Häyrinen on hamstrannut paljon maitoa sekä kananmunia.

Tomaattikastiketta, sardiineja, WC-paperia, maitoa, käsidesiä

– Kuka tahansa lapsiperheellinen, joka on ollut vaikka vatsataudissa ja lapsikin on ollut kipeä, tietää, ettei siinä vaiheessa halua miettiä, että mitä tänään syötäisiin. Tai alkaa tekemään kauppatilausta, Häyrinen kertoo.

Häyrisen laatikoista löytyy kaikkea tomaattikastikkeesta, sardiineista, oliiviöljystä aina kahviin, suklaaseen, maitoon ja kananmuniin. Mukana on myös monta pulloa käsidesiä ja laatikko kasvosuojaimia.

Jokainen tuote on mietitty siten, että se kestää kahden viikon pituisen karanteenin.

Tempausta kutsuttu hysterian lietsomiseksi

Häyrinen on saanut tempauksesta hyvin vaihtelevaa palautetta. Osa on suhtautunut tempaukseen ymmärtäväisesti, osa taas on kutsunut sitä jopa hysterian lietsomiseksi.