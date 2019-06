Helsinkiläinen Essi Tammimaa huolestui keliakiaepäilyistä – ei saanut lääkäriaikaa: ”Sanottiin, että lääkäripulan takia vain akuutteihin asioihin saa ajan"

”Ihmiset, jotka ovat jo menettäneet toivonsa, eivät jaksa enää taistella”

Yksityinen ei ole vaihtoehto

– Väestörakenteen pyramidi on kääntymässä päälaelleen. Pelkään, että kohta meillä ei ole ketään enää ylipäätään hoitamassa potilaita. Olen kyllä iloinen siitä, että tämä uusi hallitus on nyt linjaamassa siihen lisää rahaa ja ihmisiä nopeammin hoitoon, mutta sitä tuskin voidaan neljässä vuodessa ratkaista.

– Surullista tämä kyllä on. Tällä alueella, missä nyt asun, on paljon lapsiperheitä ja vanhuksia. En tiedä sitten, kuinka monella on mahdollisuus lähteä etsimään parempia terveysasemia.

"Lääkäreitä ei ole niin paljon, kuin on mitoitettu ja suunniteltu"

– Meillä on sekä ylikuormitusta mutta lisäksi pulaa lääkäreistä. Heitä ei ole niin paljon, kuin on mitoitettu ja suunniteltu. Tämän kanssa on ollut haasteita pidempään ja asiasta on uutisoitu valtakunnallisesti. Myös rahoituksessa on puutetta.