Helsinki-Vantaalla ei saada pakkotestausta käyntiin, puuttuva viranomaispäätös jarruttaa – apulaiskaupunginjohtaja: "Riskimaista tulleista voimme testata jokusen prosentin"

Tiettyjen lentokoneiden matkustajia odottaa lentokentällä testaus, mutta se on vielä toistaiseksi vapaaehtoista. Myös karanteenit ovat vielä omaehtoisia.

Hän luettelee, että terveysturvallisuutta on parannettu terveysneuvonnalla, koronatestauksella kaikille oirehtiville matkustajille sekä massatestauksella korkean riskin maasta tuleville koneille.

Turussa uudet toiminnat pyörivät jo täysteholla

Helsinki-Vantaan lentokentälle saapuu riskimaista yli tuhat matkustajaa päivässä, joten toimintojen aloittaminen on hitaampaa.

Seula vuotaa Helsinki-Vantaalla

Aronkydön mukaan on vaikea arvioida sitä, kuinka paljon seula vuotaa. Tällä hetkellä Helsinki–Vantaan testauskapasiteetti on 100 matkustajaa, mutta se on mahdollista nostaa melko nopeasti 300 testattavaan.