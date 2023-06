Helsinki-päivän vauva syntyi kello 1.30 – pormestari kävi onnittelemassa Naistenklinikalla

– Toivotan lämpimästi onnea ja hyvää vointia uudelle helsinkiläiselle ja koko perheelle! Helsinki on kaupunki, jossa voi toteuttaa itseään, luoda mahdollisuuksia ja tarttua niihin – näin myös tulevaisuudessa tämän tulokkaan kasvaessa, pormestari Juhana Vartiainen sanoo.



Vauva on poika ja painoi syntyessään 3838 grammaa ja oli 50 senttimetriä pitkä.



Pormestari vieraili Helsinki-päivän aamuna onnittelemassa perhettä Naistenklinkalla ja luovutti kaupungin lahjana vauvalle luomupuuvillaisen vauvanpeiton.



Helsinki-päivän vauvan onnitteluperinne on jatkunut vuodesta 1965 lähtien.