Helsingissä neuvotellaan viimeisestä ydinaseita rajoittavasta sopimuksesta – asevarustelun kiihtyminen ja ydinaseiden villi länsi uhkaavat, arvioi tutkija

Viimeinen ydinaseita rajoittava sopimus

Suomen intresseissä edistää vuoropuhelua

Vanhanen ei usko, että Helsingissä syntyy vielä lopullisia ratkaisuja koskien Uusi Start -sopimusta, koska neuvotteluissa on vielä paljon avoimia kysymyksiä ja Yhdysvalloissa on presidentinvaalit meneillään. Hänen mielestään on kuitenkin positiivista, että Yhdysvaltojen ja Venäjän välillä on keskusteluyhteys.