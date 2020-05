Helsingissä myynnissä tarjouskaupalla ehkä Suomen pienin koti: Seitsemän neliön minikodin hinta kivunnut jo 84 000 euroon – pienempi kuin omakotitalon sauna

– Tämä on uniikki koti. Pienin mitä olen koskaan nähnyt, naurahtaa SP- kodin kiinteistövälittäjä Monica Teraste .

Pieni asunto on herättänyt paljon hämmästystä ja kiinnostusta. Teraste on pitänyt kaksi päivää putkeen yksityisnäyttöjä asunnosta kiinnostuneille, mutta mukaan on mahtunut myös pelkkiä ihmettelijöitä.