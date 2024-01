Helsingissä mielenosoitus tulitauon saamiseksi Gazaan: "Täällä on ihmisiä, jotka välittävät"

– Erityisesti siellä Gazassa oleville ihmisille, että he tietävät, että täällä kauniissa lintukodossa on ihmisiä jotka välittävät. Tällä hetkellä joka ikisellä Suomessa asuvalla gazalaisella on joku sukulainen, perheenjäsen, kuollut Gazassa, kertoo Sadek Elwan Suomen palestiinalaisesta siirtokuntayhdistyksestä.