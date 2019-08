Helsingissä jaettiin tiettävästi ensimmäiset sakot sähköpotkulautailijoille – nelikko kurvaili kävelykadulla kaupungin ytimessä

– Miehet olivat samaa porukkaa ja noin 18-vuotiaita. He olivat tulleet Helsinkiin päiväretkelle. Herkkurahat taisivat valitettavasti mennä rikesakkoon. Elämässä on välillä huonoia tuuria ja huono tuuri voi näkyä siinä, että saa rikesakon. Välillä se voi näkyä siinä, että joutuu vaikka onnettomuuteen, Pasterstein sanoo.

Paikalla oli muitakin



Herkkurahat vaihtuivat rikesakkoon



– Tarkoitus on antaa signaalia kaupunkilaisille, että näistä määrätään sakkoja. On kiellettyä ajaa sähköpotkulaudalla jalkakäytävällä. Mitä enemmän jalankulkijoita, sitä vaarallisempaa se on. Jos jalkakäytävä on tyhjä, vaaramomentti on pienempi, Pasterstein selittää.