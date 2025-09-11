Helsingin Töölössä, Linnankoskenkadulla, oli torstaina päivällä käynnissä poliisioperaatio.
Helsingin poliisin johtokeskuksesta kerrottiin MTV Uutisille aiemmin torstaina, että kyseessä oli ensihoidon tehtävä, ja poliisi oli paikalla antamassa virka-apua.
Poliisi kertoo tiedotteessa, että virka-aputehtävä liittyi yhden henkilön tavoittamiseen.
Poliisin mukaan tilanteesta ei aiheutunut ulkopuolisille vaaraa, eikä kukaan loukkaantunut.
Tehtävälle osallistui useampi partio.
