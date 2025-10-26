Poliisi oli näkyvästi paikalla Kalevankadulla Helsingissä.
Poliisilla oli suuri operaatio sunnuntaina Helsingin ydinkeskustassa.
Helsingin poliisin johtokeskuksesta kerrotaan, että poliisi sai hätäkeskuksen kautta ilmoituksen kello 15.20 sunnuntaina. Poliisi oli paikalla noin neljä tuntia 5-6 poliisipartion voimin.
Poliisin mukaan hätäkeskukseen ilmoitettiin epäillystä kellarimurrosta.
Poliisin tultua kohteeseen, kerrostaloasunnosta pakeni ihmisiä ja paikalle hälytettiin lisää partioita.
Yksi asunnosta paenneista pakeni katolle.
Tilannekeskuksesta ei osata sanoa, minkä takia henkilöt pakenivat asunnosta.
Henkilöitä puhutettiin paikanpäällä liittyen epäiltyyn kellarimurtoon, mutta ketään ei otettu asiaan liittyen kiinni.
Epäillystä kellarimurrosta on kirjattu rikosilmoitus.
Paikan päältä otettiin kiinni yksi henkilö epäiltynä huumausainerikokseen, mutta hän ei ollut poliisin tilannekeskuksen mukaan yksi asunnosta paenneista ihmisistä.
