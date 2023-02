Helsingin Töölönlahdella talvehtii harvinainen harmaahaikara – asiantuntija kertoo, miten siivekäs selviää pakkasista ja milloin sen kunnosta pitää huolestua

Aktiiviset lintuharrastajat ovat pistäneet harvinaisen vieraan merkille ja siitä on tehty myös ilmoituksia Korkeasaaren Villieläinsairaalaan.

– Kyseinen harmaahaikara on ollut jo pidempään Töölönlahdella. Siitä on tullut useita yhteydenottoja, sanoo Korkeasaaren tiedottaja Mari Lehmonen.

Selviääkö harmaahaikara Suomen pakkasissa?

Korkeasaareen on tuotu aiempina talvina lajin edustajia hoidettavaksi.

– Hoitoon tullessaan linnut ovat olleet laihoja. Lentäviä lintuja on vaikea saada kiinni, minkä takia ne saadaan yleensä hoidettaviksi vasta, kun ne ovat heikossa kunnossa.

Vaikka sää on Helsingissä kylmenemässä lähipäivinä, Lehmonen uskoo Töölönlahden haikaran selviytyvän, koska vesistö on sellainen, joka on harvoin kokonaan jäässä.