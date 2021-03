Helsingin seudun bussiliikenne sujui aamulla ilman pahempia ruuhkia

– Eilen eniten lisäkuormitusta on ollut Espoo–Elielinaukio-linjalla 200, sehän menee aika pitkälti rantaradan mukaisesti. Siellä se on näkynyt vähän isommin, mutta sielläkään ei voi puhua mistään isoista ruuhkista, lähinnä vain on selkeästi näkynyt että on enemmän porukkaa kyydissä, kertoo Anton Aaltonen HSL:n viestinnästä.