Helsingin poliisin uudet mönkijät kulkevat jopa 100 km/h: "Ei missään nimessä mikään jokamiehen laite"

Ylikomisario Jere Roimu Helsingin poliisista kertoo MTV Uutisille, että mönkijöistä on tarkoitus hakea käyttökokemuksia laajasti erilaisesta päivittäistoiminnasta, mutta erityisesti valvontatehtävistä. Liikennevalvonnan lisäksi myös isot yleisötapahtumat ja mielenosoitukset ovat otollisia tilaisuuksia mönkijöiden hyödyntämiselle.

Traktorimönkijöitä voidaan käyttää myös kadonneiden henkilöiden etsinnässä sekä maastoalueilla tapahtuvassa liikkumisessa. Helsingin poliisi on lisäksi varautunut antamaan apua mahdollisissa etsintätehtävissä myös Länsi- ja Itä-Uudenmaan poliisilaitosten alueella.

– Oulussa on jo pidemmän aikaa käytetty mönkijöitä poliisin valvontatoiminnassa kaupunkiympäristössä. He ovat aktiivisesti mönkijöiden käyttöä kehittäneet ja todenneet ne erinomaisiksi välineiksi moneen eri tehtävään. Oulusta saamiemme erinomaisten kokemusten innostamana päädyimme hankintaan myös täällä Helsingissä, Roimu toteaa poliisin keskiviikkoisessa tiedotteessa.

Eivätkö moottoripyörät riitä?

Moottoripyörään verrattuna mönkijän käyttötarkoitus on Roimun mukaan täysin erilainen. Mönkijällä päästään sinne, mihin isolla katukäyttöön tarkoitetulla moottoripyörällä tai autolla ei lähdetä. Kaupungin katuverkolla, kevyenliikenteenväylillä, maastossa, rannoilla ja puistoissa mönkijä on moottoripyörää näppärämpi. Mönkijällä on myös moottoripyörää helpompi edetä hitaasti esimerkiksi mielenosoituskulkuetta ohjatessa.