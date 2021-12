Stadin brankkareille räyhäkkä Ford Ranger Raptor: "Saamme pelastettua enemmän ihmisiä"

Helsingin kaupungin pelastuslaitos vastaanotti maanantaina tuliterän Ford Ranger Raptorin. Kaupungin uusin hälytysajoneuvo on tarkoitettu pelastuslaitoksen ensihoidon kenttäjohtajan käyttöön, ja se kantaa tunnusta HE11.

Pelastuslaitos kertoo Facebook-tilillään julkaisemassaan kirjoituksessa , että auton etenemiskyky ei lopu kovinakaan lumitalvina ihan heti. Lisäksi se on ketterä kaveri keskustan mukulakivikaduilla.

Avolavamallista, mutta katetulla lavalla varustettua autoa kerrotaan suunnitellun ensihoidon henkilöstön kanssa. Helsingin olosuhteet, toimintaympäristö ja välineistö on mietitty tarkkaan.

Ranger Raptorin siviilimallin voimanlähteenä on kaksilitrainen diesel, josta saadaan irti 213 hevosvoimaa. Hinnat lähtevät Suomessa noin sadasta tuhannesta eurosta, josta autoveron osuus on yli 40 000 euroa. Auton saa tosin rekisteröityä myös kevytkuorma-autoksi tai pakettiautoksi, jolloin hinta on luonnollisesti matalampi.