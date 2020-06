Helsingin poliisi tehostaa valvontaa Hietaniemen joukkorähinän seurauksena: "Pää on syytä pitää kylmänä"

Tehostettu valvonta on seurausta Helsingin Hietaniemessä juhannusyönä tapahtuneesta joukkorähinästä. Poliisi kuitenkin painottaa, että valvonnassa on kyse ainoastaan tavallisesta yleisen järjestyksen ja turvallisuuden valvonnasta.

"Pää on syytä pitää kylmänä"

– Tehostamalla valvontaa pyrimme siihen, että kaikilla on turvallinen olo viettää juhannusta ja että mahdollisiin häiriöihin pystytään puuttumaan matalalla kynnyksellä", kertoo komisario Katja Nissinen ennalta estävästä toiminnosta.

Nissinen myös kannustaa vanhempia puhumaan nuorille siitä, missä ja miten he juhannustaan viettävät.

– Jos kaupungilla syntyy uhkaava tilanne, on syytä hakeutua kauemmaksi tapahtumapaikalta ja soittaa tarvittaessa hätäkeskukseen. Poliisin käskyjä on aina noudatettava. Pää on syytä pitää kylmänä ja välttää levottomuuksiin mukaan menemistä.