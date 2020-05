Helsingin Oodi-kirjaston puukotuksesta epäillyille vaaditaan vuosien vankeusrangaistusta – kaksikko kiistää syytteet: "Kyse on ollut Subutex-kaupasta"

Asianajaja: Kyse on ollut Subutex-kaupasta

– Kyse on ollut Subutex-kaupasta, naisen puolustusasianajaja sanoi.

Syytettyjen mukaan he menivät kirjaston invavessaan ostaakseen huumausainetta, kun tilanne kärjistyi väkivallaksi. Uhriin kohdistunut väkivalta oli syytettyjen mukaan puolustautumista.

Puukotuksen uhri syytteessä huumausainerikoksesta

Oikeudenkäynti alkoi tänään aamulla Helsingin käräjäoikeudessa. Syytteiden luvun jälkeen salissa on muun muassa käyty läpi kuvatodisteita uhrin saamista vammoista.

Puukotuksen uhriksi joutunut alle kolmekymppinen mies on myös syytettynä oikeudenkäynnissä. Syyttäjä vaatii hänelle sakkorangaistusta huumausainerikoksesta, sillä tämän hallussa oli Ksalol-tabletteja ja Subutexia. Mies myöntää syytteen.

Ksalol on vahva bentsodiatsepiineihin kuuluva rauhoittava lääke. Bentsodiatsepiinit ovat keskeisimpiä väärinkäytettyjä päihteitä Suomessa. Subutex taas on buprenorfiinia, joka on vaikuttavana aineena korvaushoitolääkkeessä.