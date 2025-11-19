Helsingin keskustassa sijaitsevalla Bulevardilla on suuri vahingontorjuntatehtävä.
Helsingin keskustassa Bulevardin ja Sinebrychoffinkadun risteyksessä on kaukolämpövuoto, kertoo Helsingin pelastuslaitos.
Pelastuslaitoksen tilannekeskuksesta osattiin sanoa yhdeksältä aamulla, että alueella ilmeisesti vuotaa vettä. Energiayhtiö Heleniltä todetaan, että asia on selvityksessä, eikä se voinut vielä vahvistaa, minne vettä vuotaa.
– Asia on selvityksessä. Tarvitaan ensin visuaalinen havainto vuodosta, Helenin viestinnästä todetaan.
Pelastuslaitos sai tapauksesta vahingontorjuntatehtävän hälytyksellä suuri.
Uutinen päivittyy.