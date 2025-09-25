Poliisi sai tänään puoli seitsemän aikaan illalla hälytyksen epäillystä väkivaltarikoksesta Helsingissä Siilitiellä sijaitsevassa yksityisasunnossa.

Poliisi kertoo, että väkivaltarikoksesta epäillyn lisäksi asunnossa oli rikoksen uhri, joka pääsi poistumaan asunnosta itse.

Epäilty jäi asuntoon yksin, ja hänellä oli hallussaan teräase. Poliisi kertoo pyrkineesä neuvottelemaan epäillyn kanssa ja ottaneensa lopulta epäillyn kiinni asunnosta kello 21.30 aikaan.

Tehtävästä ei aiheutunut vaaraa sivullisille.

Tapahtumista on kirjattu rikosilmoitus ja kiinniotettua epäillään alustavasti törkeästä pahoinpitelystä ja virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta. Rikosnimikkeet tarkentuvat tutkinnan edetessä.

Poliisioperaatiosta kertoi aiemmin Iltalehti.

Juttua täydennetty kauttaaltaan poliisin antamilla lisätiedoilla kello 21.51.