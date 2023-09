Helsingillä haussa johdon palkitsemisen johtava asiantuntija – palkka selvästi yli keskiansion

Palkka kuulostaa vallan mukavalta: 4 880, 39 euroa kuussa plus lisät. Mutta millaisesta työtehtävästä oikein on kyse? Vaikuttavan palkitsemisen tiimin päällikkö Juha Rosvall avaa asiaa.

– Kyse on palkitsemisen asiantuntijasta. Haetaan henkilöä, jolla on kokemusta johdon palkitsemisesta. Tehtävä koostuu kaupunkitasoisesti kaikkien ammattiryhmien palkitsemisesta ja sen kehittämisestä, mutta että olisi kokemusta nimenomaan johtotehtävistä.

Työnkuvauksessa mainitaan, että tehtävässä kehitetään ja ylläpidetään johdon palkitsemisen käytäntöjä ja työkaluja sekä kaupunkiyhteisiä palkitsemisen menetelmiä suunnittelusta toteutukseen ja jatkuvaan parantamiseen. Rosvall toteaa, että palkitseminen on hyvin laaja käsite.

Rosvall kertoo, että kyseinen palkitsemisen tiimi on ollut olemassa noin kolme vuotta. Työhön vaaditaan ylempi ammattikorkeakoulututkinto, mutta tutkintoa tärkeämpää on oikeanlainen työkokemus.

Kymmeniä hakemuksia

– Tärkeää on, että luodaan sitoutuneisuutta tehtäviin, kannustavuutta ja oikeudenmukaisuutta. Raha kuuluu ilman muuta palkitsemisen keinoihin, samoin esimerkiksi erilaiset henkilöstöedut.

Haku päättyy 15.9. kello 16. Toistaiseksi hakemuksia on tullut kymmeniä.

– Tämä on tärkeä valinta, joka pitää tehdä tosissaan. Toivotaan, että hakee asiantuntijoita, joilla on kokemusta vastaavanlaisesta palkitsemisen kehittämisestä. Me olemme Suomen suurin työnantaja, melkein 38 000 ihmisen työnantaja.