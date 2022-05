Helmi-Leena Nummela esittelee hauistaan – eräs seuraaja teki nasevan huomion: "Täytyy vaihtaa…"

– Valmistaudun täällä asiaan kuuluvalla vakavuudella kesään. Seuraavat viikot sisältää sopivassa määrin suunnitelmia ja suunnittelemattomuutta ja pliispliis sellaisia lämpötiloja, et vois mennä rannalle ja mikä tärkeintä: Stadikalle. Meen kyl varmaan enivei. Pitäähän mun tietää mitä vakimummoille kuuluu, koska olen itsekin sellaiseksi joku päivä tuleva.

Nummelan julkaisema kuva on herättänyt paljon keskustelua.

– Muija on tikis. Nähdään kohta, Putous-juontaja Christoffer Strandberg hehkuttaa.

Helmi-Leena Nummela ja Roope Salminen seurustelivat muutaman vuoden. He ilmoittivat erostaan huhtikuun lopussa sosiaalisessa mediassa . Pariskunnalla on vuonna 2020 syntynyt lapsi.

Salmisen mukaan kaksikko aikoo jatkaa ystävinä ja vanhempina, vaikka he kulkevatkin pariskuntana eri suuntiin.

– Minulla menee hyvin. Lapsi käy päiväkotia ja tuntuu, että arjessa on hyvä rytmi. Vauva-ajasta on selvitty ja yöimetykset ovat loppuneet, niin tästä on tullut todella ihanaa, Nummela iloitsee.