Helmarit-luotsi Anna Signeulin korvaajalta suoraa puhetta – "Ehkä vähän liian moni pelaaja joudutaan muuttamaan kerralla"

Signeul ei näin ollen päätä sitä, mitä aloitti, eli MM-karsintoja. Ne huipentuvat lohkovaiheen osalta syyskuun alussa, kun Helmarit kohtaavat vieraissa Irlannin ja sitten Tampereella Ruotsin. Saumoja MM-jatkokarsintaan on yhä, ja niitä pyrkii käyttämään Signeulin korvaajaksi hälytetty Marko Saloranta.

Salorannalla on mittavasti kokemusta ja menestystäkin nuorisomaajoukkueista, mutta ei A-maajoukkueenkaan pesti ole 50-vuotiaalle Salorannalle uusi. Hän toimi päävalmentajana kuudessa ottelussa Andree Jeglertzin jälkeen ja Signeulia ennen. Soitto pestin täyttäjäksi, ainakin loppuvuoden ajaksi, oli silti hienoinen yllätys. Vaikka Salorantakin oli tietysti nähnyt otsikot Signeulista.

– Vähän yllättynyt olin, en ollut miettinyt asiaa. Mutta tämä on iso kunnia, Saloranta sanoo.

– Maajoukkuevalmentaminen on kunnia-asia, tämä nykyinen pätkäpestikin. Vuoden loppuun asti lyödään kaikki peliin, ja katsotaan sitten, mitä tulevaisuus tuo tullessaan.

Kunnas aisapariksi - ja pelaajistoonkin ehkä uutta

Lähitulevaisuus tuo nuo karsintapelit, jotka koittavat ehkä turhankin kiireellä. Elokuun aikana riittää työtä, mutta apua on jo hankittu: HJK:n päävalmentaja Jonne Kunnas tulee valmennustiimiin mukaan.

– Jonnen kanssa puhutaan samaa kieltä, luotan täysin hänen osaamiseensa. Ja hän on myös persoonana ihan mahtava, Saloranta iloitsee.

– Varmasti tulee muutoksia (pelaamiseen). Meidän pitää löytää ne vahvuudet takaisin puolustukseen. Ja hyökkäykseen tulee niitä suurempia muutoksia, meidän on hyökättävä monipuolisemmin ja löydettävä pelaajien vahvuuksia. Joitain roolituksia ja pelaajien pelipaikkoja todennäköisesti muuttuu.

Se, millä ryhmällä karsintahaaste kohdataan, on varmistumatta. Saloranta aikoo jutella jokikisen nyky-Helmarin kanssa. Mutta uusille on tilaa päävalmentajan ajatuksissa – ehkä jo piankin.

– On selvä, että (pelaajavaihtuvuus) on edessä, ja ehkä vähän liian moni pelaaja joudutaan muuttamaan kerralla. Se on aina haaste. Varmasti muutoksia tulee, ja saattaa tulla jo MM-otteluihin, Saloranta pohti.