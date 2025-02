Helmareille pettymys Kansojen liigan alkuun – tylyt tilastot Serbiassa

Suomen naisten jalkapallomaajoukkue sai surkean alun EM-lopputurnausvuoteen, kun Kansojen liigan avauksessa Serbia oli kotiottelussaan Stara Pazovassa parempi 1–0. Maalin teki 43. minuutilla rangaistuspotkusta Jovana Damnjanovic.

Suomi pelaa Kansojen liigan kakkostasolla eli B-liigassa ja on lohkon suosikki. Helmarit on naisten maajoukkuerankingissa sijalla 26, kun lohkon muut joukkueet eli Serbia, Unkari ja Valko-Venäjä ovat kaikki alemmilla sijoilla. Rankingissa 34:ntenä oleva Serbia on ennakkoon ajatellen kovin haaste, ja etenkin kotikentällään se on viime vuosina kiusannut suurempiaan.

Serbia olikin pirteä harvalukuisen kotiyleisönsä edessä.

Avauspuoliajalla Sara Stokicilla oli parikin paikkaa, ja jakson lopulla Tijana Filipovic kaadettiin rangaistusalueella. Serbian ykköstähti, saksalaisjätti Bayern Münchenissä pitkään pelannut ja Bundesliigassa maaleja urallaan takonut Damnjanovic ampui rangaistuspilkulta varmasti alakulmaan, ja Serbia oli riemukseen johdossa suosikkia vastaan.

Suomi ei saanut toisella puoliajallakaan peliään toivotusti rullaamaan. Tilastoihin kirjattiin vain yksi laukaus kohti Serbian maalia, kun kotijoukkueella laukauksia maalia kohti oli viisi.

Suomi jatkaa Kansojen liigaa tiistaina vierasottelulla Unkaria vastaan Budapestissa. Huhtikuussa Suomi kohtaa Valko-Venäjän ja Unkarin, ja lohko päättyy toukokuun lopun Valko-Venäjä-peliin ja kesäkuun alun kotiotteluun Serbiaa vastaan.

Kansojen liigan tulokset määrittelevät, missä liigassa joukkueet pelaavat tulevissa MM-karsinnoissa. Ottelut ovat Suomelle myös tärkeää valmistautumista kesällä pelattavaan Sveitsin EM-lopputurnaukseen, jossa Helmarit kohtaa alkulohkossa Islannin, Norjan ja Sveitsin.