Helmareiden uusi päävalmentaja nimetty

– Tietenkin olen helpottunut. Ollaan ihan loppuvuodessa ja marraskuun leirityksen jälkeen on ollut ilmassa erilaisia vaihtoehtoja siitä, mitä ensi vuonna tulee tapahtumaan. Olen täynnä intoa, Saloranta sanoi liiton sivuilla.

Salorannalla on pitkä kokemus maajoukkuetoiminnasta, ja parhaiten hänet tunnetaan työstään alle 16- ja 17-vuotiaiden tyttöjen maajoukkueissa. Saloranta valmensi alle 17-vuotiaat tytöt EM- ja MM-kisoihin vuonna 2018 sekä EM-kisoihin vuonna 2022. Helmareissakin mies ehti väliaikaistaa päävalmentajana jo vuosina 2016–17 sekä toimia apuvalmentajana kaksissa naisten EM-kisoissa vuosina 2009 ja 2013.

Seuraava tavoite on saada Suomi mukaan seuraavaan, vuonna 2025 pelattavaan naisten EM-lopputurnaukseen.

– Kun tavoitteet ovat kovat, myös vaatimustaso on kova. Tämä tarkoittaa, että kilpailu maajoukkueessa kovenee koko ajan. Meidän tulee olla sellainen joukkue, joka realistisesti pystyy tavoittelemaan paikkaa arvokisoissa – ovat ne sitten EM- tai MM-lopputurnauksia. Hyvät tulokset sisältävät tavoitteen Suomen pelin ja pelaajien jatkuvasta kehittämisestä. Vain siten syntyvät edellytykset menestyä, Saloranta summaa.

Pelaajatuntemus painoi

– Helmareiden päävalmentaja on väistämättä joukkueen nuorennuksen edessä, kun osa kokeneista maajoukkuepelaajista on jo ilmoittanut uransa päättämisestä. Saloranta tuntee kiistatta suomalaiset pelaajat parhaiten, sillä hän on valmentanut heitä niin nuorten kuin naisten maajoukkueissa, mikä nopeuttaa prosessia, Lahti sanoi.