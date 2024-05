Markku Kanervan asemasta merkittävä päivitys

Palloliitto ei ole vielä päättänyt, kuka toimii Huuhkajien päävalmentajana syksyllä pelattavassa Kansojen liigassa. Liiton tavoitteena on, että Kansojen liigassa ja ensi maaliskuussa alkavissa MM-karsinnoissa Suomea johtaa sama päävalmentaja.

– Keskustelut on käyty. Pidemmällä tähtäimellä tämä prosessi on vielä Kansojen liigan ja MM-karsintojen osalta auki. Ennen Kansojen liigaa tiedämme, kuka on meidän vastuuvalmentajamme seuraavissa MM-karsinnoissa, Lahti sanoi.